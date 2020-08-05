Ticaret Bakanlığından ünlülerin tanıttığı takviye edici gıda ürününe ceza
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Ticaret Bakanlığından ünlülerin tanıttığı takviye edici gıda ürününe ceza

Ticaret Bakanlığı, bazı ünlülerin sosyal medya hesapları ve internet başta olmak üzere farklı mecralarda, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, korona virüse karşı koruduğu veya iyi geldiği iddialarıyla bazı ürünleri reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bir artış yaşandığı ve bundan...

Ticaret Bakanlığından ünlülerin tanıttığı takviye edici gıda ürününe ceza
05.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:46

Ticaret Bakanlığı, bazı ünlülerin sosyal medya hesapları ve internet başta olmak üzere farklı mecralarda, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, korona virüse karşı koruduğu veya iyi geldiği iddialarıyla bazı ürünleri reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bir artış yaşandığı ve bundan ticari rant elde etme girişimi gözlendiğini açıkladı.

Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından şu açıklama yayınlandı:

"Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının Mart ayında ülkemizde de görülmeye başlaması üzerine internet başta olmak üzere bazı mecralarda; 'bağışıklık sistemini güçlendirdiği', 'Korona virüse karşı koruduğu veya iyi geldiği' iddialarıyla bazı ürünlerin reklam-tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bir artış yaşandığı ve bundan ticari rant elde etme girişimi gözlenmiştir. Bu reklamlardan, 'No Attack' isimli, çeşitli bitkisel özlerin karışımından oluşan takviye edici gıda niteliğindeki ürüne ilişkin olarak, kamuoyunda yakından tanınan ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bazı ünlülerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolar, kamuoyunun gündemine gelirken, bazı TV kanallarının haber bültenlerine de konu olmuştur.

Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin 'No Attack' isimli ürünün 'bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece korona virüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu, ürünlerin bizzat kendilerince de kullandığı ve faydalı sonuçlar elde edildiği' açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu ürünle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, ürünün resmi kayıtlarının olmadığı tespit edilmiştir. Konu hakkındaki araştırma ve incelemelerini tamamlayan Reklam Kurulu, Temmuz ayı 199 sayılı toplantısında, bu ürünün reklam niteliğindeki videolara yönelik kararını vermiştir. Buna göre Reklam Kurulu:

Ünlülerin No Attack isimli ürünle ilgili olarak sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videoların 'Ticari Reklam' kapsamında olduğuna, bu paylaşımların açıkça reklam olduğu hususu belirtilmediğinden 'Örtülü reklam' yapıldığına, söz konusu ürüne atfen iddia edilen 'söz konusu ürünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği, böylece korona virüs dahil her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruyucu, iyileştirici etkiye sahip olduğu' yönündeki beyanların aldatıcı-yanıltıcı nitelikte olduğuna, ayrıca, ünlü kişilerin bu ürünü kullanıp fayda gördükleri yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığına, bu nedenle bu durumun da 'aldatıcı-yanıltıcı' ve 'Tanıklı reklam'a ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı olduğuna karar vermiştir.

Reklam Kurulu söz konusu reklamlardan dolayı müştereken sorumlu olduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı yapan 6 ünlü isme ve reklam vereni olan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. ve Tic. A.Ş.'ye her biri için 104 bin 781 lira olmak üzere toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmesine ve söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar vermiştir. Bu kararın, emsal niteliğinde olacağı göz önüne alındığında, sosyal medya hesaplarında yapılacak ticari iletişim niteliğindeki paylaşımların "reklam olduğunun açıkça belirtilmesi ve yapılan reklamların da doğru-dürüst ve mevzuata uygun olması" hususunda son derece dikkatli olmaları gerektiği, aksi halde kendilerinin de sorumlu tutularak idari yaptırım uygulanacağı hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir."

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA

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