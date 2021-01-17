Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığından, tekstil eğitimine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığından, tekstil eğitimine destek

17.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:07
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığından, tekstil eğitimine destek

Son dakika haber... TİCARET Bakanlığı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği ile birlikte, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesini yeniledi.

TİCARET Bakanlığı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği ile birlikte, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesini yeniledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatıyla, eğitim altyapısına verilen destekler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı ve İTKİB Genel Sekreterliği tarafından Türkiye'nin moda ve sanat alanında en köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesindeki bilgisayarlar ile yazılım yenilendi. Destek kapsamında, 14 adet masaüstü bilgisayar, 9 adet laptop, 6 adet çizim tableti ve 3 adet taşınabilir disk alımı gerçekleştirilerek ekipmanlar yenilendi. Öte yandan İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren muhtelif birliklerce toplam 200 bin lira kaynak aktarımı sağlandı.


Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığından, tekstil eğitimine destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığından, tekstil eğitimine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:07:47. #1.14#
title