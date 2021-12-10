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Ticaret Bakanlığından stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığından stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

İZMİR (İHA) - Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

Stokçuluk yapan otomotiv bayiine 545 bin lira ceza

Açıklamada, bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiği kaydedildi. - ANKARA

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyarmıştı! Stokçuluk yapan otomotiv bayiine rekor ceza

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 Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira...

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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