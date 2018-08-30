Ticaret Bakanlığından Spekülatörlere Takip

Ticaret Bakanı Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığından Spekülatörlere Takip

Ticaret Bakanı Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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