Ticaret Bakanlığından Spekülatörlere Takip
Ticaret Bakanı Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanı Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com