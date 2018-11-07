Ticaret Bakanlığından Perakende Ticarette "İlke ve Kurallar" Yönetmeliğindeki Değişiklikle İlgili...

Ticaret Bakanlığı, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le perakende işletmeler ile tedarikçiler karşısında üreticilerin korunmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve israfın önlenmesine yönelik değişiklik yapıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinde büyük bir paya sahip olan ve ekonomik gelişmede lokomotif görevi gören perakende sektörünün, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile yasal bir zemine kavuşturulduğu ve perakendeciliğin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarında yapılması yönünde önemli adımlar atıldığı belirtilerek, "Bununla birlikte sektörün dinamik yapısı ile ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşullar dikkate alınarak anılan Kanun çerçevesinde Bakanlığımızca sektöre yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le perakende işletmeler ile tedarikçiler karşısında üreticilerin korunmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve israfın önlenmesine yönelik değişiklik yapılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Yönetmelikte büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde üreticiden teslim alınan ve ilgili kanunlar kapsamında azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'inin satılamadığı gerekçesiyle iade edilebileceği düzenlenerek, hem üreticilerin korunması, hem de israfın önlenmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan, ekmek, unlu mamuller gibi azami fiyatları tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının üreticisine yapılacak ödemelere yönelik düzenlemenin yalnızca büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler ile sınırlı kalmaması sağlanmış, diğer perakende işletmeler ve tedarikçilerin üreticilerle arasındaki ödeme ilişkisi de düzenlenmiştir. Bu kapsamda tedarikçiler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden, büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler dışında kalan perakende işletmeler tarafından üreticiye birim miktar başına yapılacak ödemenin ise tarifedeki azami fiyatın yüzde 80'inden az olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme çerçevesinde örneğin tarife ile azami fiyatı 1 TL olarak belirlenen ekmekte üreticiye tedarikçilerce 85 kuruş, bakkallar gibi küçük işletmelerce 80 kuruştan daha az ödeme yapılmasının önüne geçilmiştir." - ANKARA