04.09.2019 01:06

Ticaret Bakanlığından okul öncesi velilere uyarı

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel

"Merdiven altı satış noktaları riskli"

"Bizim için önemli olan cezalandırmak değil, bilinçlendirmek"

İSTANBUL - 2019-2020 Eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Beyoğlu'nda velileri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Bizim için önemli olan cezalandırmak değil, bilinçlendirmek. Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi bilinçlendirmek. Tespitimiz de bunu gösterdi ki merdiven altı satış noktaları riskli" dedi.

2019 -2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kent denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetlerinin güvenliği hakkında velilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Beyoğlu Belediyesi Piripaşa Semt Konağı'nda yapılan toplantıya Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Özipek ve veliler katıldı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan toplantıya katılan velileri bilgilendirdi. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaaslan, Velilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, "Sayın Bakanımız da bir anne olarak çok daha detaylı incelemeler ve çok daha sıkı denetim yapmamız talimatını veriyor. Çocuk bakım ürünleri, deterjanlar, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk bakım ürünleri tekstil malzemeleri ve çakmaklar gibi tüketicinin günlük hayatta sıklıkla kullandığı ürün gruplarının tamamı bizim bakanlığımızın denetimi altında. Hangi illerde üreticiler, ithalatçılar, hangi ürün gruplarında risk olduğuna ilişkin veri veri tabanımız var. Denetimlerde ihbar ve şikayet bizim için çok önemli. Özellikle Alo 175 hattımız 7 gün 24 saat açık. Tüketicilerimiz buraya başvurularını rahatlıkla yapabiliyor. Güvenli olmadığını düşündükleri ürünlerle ilgili başvuruda bulundukları zaman bakanlığımızın denetim ekipleri derhal harekete geçiyor ve bu ürün grupları ile ilgili incelemelerini yapıyor. Gerekli görürse riskli numuneleri laboratuvarlarda teste gönderiyor" dedi.

Çok fazla kanserojen içeren maddeler ile ilgili denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Karaaslan, " Oyuncak sınıfına giren kırtasiye ürünlerinde, oyun hamurunda, plastik içeren boya malzemelerinde, plastik içerikte oyuncak kapsamındaki ürünlerde plastiği yumuşatmak için tehlikeli bir kimyasal (fitalatlar). Fitalatlar ile ilgili bir takım güvensizlikler yıldan yıla bir takım düşüşler gösterdi. Geçtiğimiz yıl yeni gelen kimyasallar oldu. Bu kimyasallar ile ilgili denetimlerimizi özellikle kurşun ile ilgili gerçekleştirdik. Uçucu olarak da sprey ve yapıştırıcılarda bu tür kimyasalların bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz" şeklinde konuştu.

'Merdiven altı satış noktaları riskli'

2018 yılında 115 bin ürün denetimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaaslan, " Bu ürünlerden 3 bin 598'i güvensiz bulunmuş. Yüzde 3.1 olarak biz bunu tespit etmişiz. Tespitimiz de bunu gösterdi ki merdiven altı satış noktaları riskli. Türkiye'de bulunan tüm kırtasiye ithalatçılarının üye olduğu bir dernekle toplantı yaptık. Bu toplantı da bir araya geldiğimiz zaman biz bakanlık olarak isteklerimizi belirttik. Üreticilerimiz ve ithalatçılarımız da bakanlığın istediği her türlü kurala uygun olarak piyasa mal arz ettiklerini ifade ettiler. Bu yüzden biz hep diyoruz ki merdiven altı üretim noktalarından mutlaka uzak durun. Satıcısı bilinen, üreticisi bilinen, kimliği belli olan ürünleri tespit ederseniz bu yüzde 3'lük kısım merdiven altı dediğimiz kısımdan gelen ürün gruplarıdır" açıklamasında bulundu.

'Bizim için önemli olan cezalandırmak değil, bilinçlendirmek'

Karaaslan, " Biz bakanlık olarak bu aldanmada en önemli noktada iyi bir iş birliği. Bizim için önemli olan cezalandırmak değil, bilinçlendirmek. Hem üreticiyi bilinçlendirmek, hem de tüketiciyi bilinçlendirmek. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım eğer üretici doğru bilgiye sahip değilse, tüketicimiz bilinçli değilse yapacağımız çok fazla bir şey olamaz. Tüketicilerin mutlaka etiket okuması, etiketlerin üzerindeki içeriklere dikkat etmesi bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'

Bakanlık olarak 2018 Eylül ayı itibariyle Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GUBİS)'i faaliyete soktuklarını aktaran Karaaslan, " Güvensiz Ürün Bilgi sistemi ile ilgili güvensiz bulduğunuz ürün gruplarına ilişkin olarak fotoğrafları, markası, üretici bilgileri, hangi kimyasaldan kalmış ya da hangi riskler kalmış bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Adresleri burada görebilirsiniz. Bu sistem bütün tüketicilerimiz açıktır. Bu siteye girdiğiniz zaman geçtiğimiz aylarda yaptığımız denetimlere ilişkin sonuçları bu siteden takip edebilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA