Ticaret Bakanlığından "kredi kartı dolandırıcılığına" karşı uyarı Açıklaması
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Ticaret Bakanlığından "kredi kartı dolandırıcılığına" karşı uyarı Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" iddiasında bulunan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

13.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:26
Ticaret Bakanlığından

Ticaret Bakanlığı, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" iddiasında bulunan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda özellikle sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanarak "Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde bazı paylaşımlar yapanların tespit edildiği bildirildi.

Tüketicilerin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla bu bilgilendirmenin yapıldığı belirtilen açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kanuna dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in ilgili maddesinin, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı hususlarını düzenlediği aktarıldı.

"Dolandırıcılığa karşı dikkat"

Ayrıca, kredi kartı yıllık üyelik ücretinin, tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş tarafından talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimizle yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir. Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için 'tüketici hakem heyetleri'ne, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de 'tüketici mahkemeleri'ne başvurabilir."

Kaynak: AA

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