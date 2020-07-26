Ticaret Bakanlığından ihracatçılara yeni bir rota: Fiziki ve sanal fuarlar bir arada Korona virüs ile mücadele döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, bu doğrultuda sanal heyetler ve sanal fuarlar hayata geçirildi.

Korona virüs ile mücadele döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, bu doğrultuda sanal heyetler ve sanal fuarlar hayata geçirildi. 45 Türk firmasının katılımı ile Çin'in Guanco şehrinde 27-30 Temmuz tarihleri arasında China Int'l Furniture Fair (CIFF) fuarı eş zamanlı olarak ise Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek.

Korona virüs salgını iş dünyasının hareket ve temas imkanlarını kısıtlarken, yaşanan süreç ticarette dijitalleşmenin önemini gündeme getirdi. Salgın döneminde Ticaret Bakanlığı tarafından iş dünyasının ihtiyaç duyduğu adımlar en hızlı şekilde atılırken, bu doğrultuda sanal heyetler ve sanal fuarlar hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığının desteğiyle 1-4 Haziran tarihleri arasında Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda 31 firmanın katıldığı "Shoedex 2020 Sanal Fuarı" 2 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildi. Daha sonrasında ise 22-26 Haziran tarihleri arasında 61 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ve sektörün dünyada ilk sanal fuarı olan Agrivirtual Fuarı da 50 bine yakın ziyaretçiye ulaştı.

Küresel ekonomideki toparlanmaya paralel olarak bu süreçteki ilk milli katılım fuar organizasyonu ise 45 Türk firmasının katılımı ile Çin'in Guanco şehrinde 27-30 Temmuz tarihinde China Int'l Furniture Fair (CIFF) fuarı ile gerçekleştirilecek. Türk mobilya sektörünün hedef pazarlarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bu fuarla eş zamanlı olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuar organizasyonu düzenlenecek. Böylece firmalar, mobilya konusunda önde gelen uluslararası fuarlardan olan CIFF'de ürünlerini geleneksel yöntemlerle sergileme imkanı bulurken, aynı zamanda teknolojinin sunduğu imkanlarla dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya gelme fırsatı elde edecek.

Furnistry Virtual 2020 Sanal Fuarı'na Türkiye'den mobilya sektöründe faaliyet gösteren 50 firma katılırken, bu firmaların 45'i aynı zamanda CIFF fuarında fiili olarak yer alacak. Toplamda 20'yi aşkın ülkede yürütülmekte olan tanıtım faaliyetleri sayesinde ise 500 civarında profesyonel alıcı Furnistry Virtual 2020 katılımcıları ile buluşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA