Ticaret Bakanlığından iç ticarette dijital dönüşüm hamlesi
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Ticaret Bakanlığından iç ticarette dijital dönüşüm hamlesi

Ticaret Bakanlığı dijital dönüşüm projeleri kapsamında işlemlerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına hız verdi.

Ticaret Bakanlığından iç ticarette dijital dönüşüm hamlesi
10.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:16

Ticaret Bakanlığı dijital dönüşüm projeleri kapsamında işlemlerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına hız verdi.

Ticaret Bakanlığı dijital dönüşüm projeleri kapsamında Ticaret Sicili Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlüklerinde yürütülen işlemlerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede, Türkiye'nin en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda yürütülen ticari işlemlerin kapsamı genişletilerek, özellikle COVID-19 salgın sürecinde sosyal temasın en aza indirilmesini amaçlayan ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara ağırlık verildi. Bu bağlamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği halinde MERSİS üzerinden başlatılan elektronik belge uygulaması ile Ticaret Sicili Müdürlüklerine fiziki olarak başvuru yapılmak suretiyle alınabilen ticaret sicili belgelerinin artık elektronik ortamda temin edilmesi sağlandı. Böylece, şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını MERSİS üzerinden elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini elektronik ortamda ödeyerek söz konusu belgeleri MERSİS üzerinden temin edebilecekler.

18 Mayıs 2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde pilot olarak devreye alınan elektronik belge uygulaması, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizin de dahil olması ile bugün itibariyle üç büyük ilde hayata geçirildi. Kısa bir süre içinde tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinin devreye alınması planlanan e-belge uygulaması, Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluğu ve teması asgari seviyeye çekerek işlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. Bakanlık tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınması amacıyla başlatılan ve Covid-19 salgın sürecinde hız kazanan diğer bir proje ise anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi oldu. Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirilmesine yönelik işlemler Ticaret İl Müdürlüklerimize başvurmak suretiyle fiziki ortamda yürütülmekteydi. MERSİS üzerinden geliştirilen ve tüm İl Müdürlükleri ve vatandaşların kullanımına açılan Genel Kurul Modülü ile anonim şirket genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi taleplerinin İl Müdürlüklerine gidilmeden elektronik ortamda alınması, görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda saklanması mümkün hale gelirken Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin daha şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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