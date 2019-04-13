Ticaret Bakanlığından "Hgs/ogs Geçiş Ücreti veya Para Cezalarını Gümrük Kapılarına Gelmeden Ödeyin"...

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarını, gümrük kapısına gelmeden önceki ödeme noktalarında ödemelerinin önem arz ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmeliğin 8'inci maddesine istinaden Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idarelerinden çıkış yapacak yabancı plakalı tüm araçların ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarının tahsiline başlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda; 1 ve 2 No'lu Taşıt Takip Programı'nda tescil aşamasından sonra "Muhafazaya bilgi gönderildi. Araç üzerinde ceza kaydı bulunmaktadır." uyarısını müteakip, araç sürücülerinin veznelere yönlendirilerek Karayolları Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen tutarların ödenmesi sağlandığı belirtilerek, "Diğer taraftan; anılan Yönetmeliğin 8'inci maddesine istinaden borç görülmesi halinde tahsilat gerçekleşmeden araçların Muhafaza Kara Kapıları Taşıt Takip Programı üzerinden saha çıkışı yapılamamaktadır. Bununla birlikte; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce araç sürücülerinin mağdur olmaması için ilave ödeme noktaları da açılmıştır. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için ödenmemiş HGS/OGS geçiş ücreti veya para cezalarını, gümrük kapısına gelmeden önceki ödeme noktalarında ödemeleri önem arz etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA