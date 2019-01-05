IHAAW133633-EKO/05-01-2019

- Ticaret Bakanlığı: "Yetkili servis olmadığı halde reklamlarında kendini yetkili servis gibi tanıttığı tespit edilen ya da haksız ticari uygulamada bulunan firmalar hakkında Reklam Kurulu tarafından kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Bu çerçevede yanıltıcı tanıtım yapanlar hakkında 8 bin 546 lira ile 341 bin 921 lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanabilecektir." 05.01.2019 13: 36: 33 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA