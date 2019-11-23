Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı
Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin genellikle e-ticaret yöntemiyle katıldığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulunuldu.
23.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:36
Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin genellikle e-ticaret yöntemiyle katıldığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com