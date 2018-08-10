Ticaret Bakanlığı: Türkiye Ticaret Politikasını Dtö Kurallarına Uygun Şekilde Belirlediği,...
Ticaret Bakanlığı: Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli.
Ticaret Bakanlığı: Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli
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