Ticaret Bakanlığı:"Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS'ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)." - ANKARA

Kaynak: İHA