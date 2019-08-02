Ticaret Bakanlığı: " Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar...

Ticaret Bakanlığı: " Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS'ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)."

2.08.2019 11:21
Ticaret Bakanlığı: 'Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar...

Ticaret Bakanlığı:"Temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir (ÖTS'ye göre yüzde 8,30 azalışla 18 milyar 392 milyon dolar)." - ANKARA

Kaynak: İHA
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