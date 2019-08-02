Ticaret Bakanlığı: "Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak...

Ticaret Bakanlığı: "Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2.08.2019 11:20
Ticaret Bakanlığı:

Ticaret Bakanlığı: "Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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