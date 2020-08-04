HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 12 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni
04.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:53

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine girilmesinin ardından temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 artarak 15 milyar 12 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, pandemi nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkileri, hem Türkiye'nin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başlarken, bu olumlu eğilim temmuzda daha da belirginleşti.

GTS'ye göre ihracat temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,5 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,78 azaldı. Temmuz ihracatı 15 milyar 12 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Böylece dış satım, salgın öncesi seviyelerini de aşarak hem 2020 yılının en yüksek değerine çıktı hem de en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı.

Nisanda 8 milyar 975 milyon dolar, mayısta 9 milyar 956 milyon dolar ve haziranda 13 milyar 462 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Geçen ay çalışma günü bazında günlük ortalama ihracat ise hazirana göre yüzde 16,8 artışla 715 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranında artış

Yılın ilk yarısında yüzde 75,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77,2 seviyesine yükseldi.

Aylık bazda bakıldığında, geçen yılın temmuz ayında yüzde 82,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yıl temmuz ayında yüzde 84,5'e ulaştı.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç bakıldığında ise temmuzda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,9, ocak-temmuz döneminde yüzde 83,6 oldu.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 6,81 azalarak 32 milyar 768 milyon dolara gerilerken, dış ticaret açığı da yüzde 16,78 azalarak 2 milyar 744 milyon dolara düştü.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 4 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 6 milyar 154 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 748 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Temmuzda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 880 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bu fasılı, 1 milyar 501 milyon dolarlık satışla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 853 milyon dolarlık satışla "örme giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 458 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 963 milyon dolarla İngiltere ve 942 milyon dolarla ABD geldi.

Almanya, İngiltere ve ABD'nin ülke ihracatındaki payları ise sırasıyla yüzde 9,7, yüzde 6,4 ve yüzde 6,3 olarak hesaplandı.

İthalat

Temmuz ayında ithalat da yıllık bazda yüzde 7,66 düşüşle 17 milyar 756 milyon dolar oldu.

Bu dönemde en çok ithalat yapılan grup, 12 milyar 855 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" oldu. Bunu, 2 milyar 703 milyon dolarlık ithalatla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 158 milyon dolarlık dış alımla "tüketim malları" izledi.

Temmuz ayında en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 467 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla dış alım 1 milyar 911 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 279 milyon dolarla Rusya takip etti.

Gümrük idarelerince temmuzda tahsil edilen vergiler 17 milyar 461 milyon lira olarak hesaplandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise ihracat temmuzda yıllık bazda yüzde 5,75 azalarak 14 milyar 258 milyon dolara, ithalat da yüzde 6,33 azalarak 17 milyar 188 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı yüzde 9,03 gerileyerek 2 milyar 931 milyon dolara düşerken, dış ticaret hacmi de yüzde 6,07 azalışla 31 milyar 446 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Temmuz ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 878 bin 790, ticari işletme sayısı 681 bin 713, şube sayısı 208 bin 338, anonim şirket sayısı 145 bin 614, kooperatif sayısı 31 bin 431, kolektif şirket sayısı 11 bin 351, komandit şirket sayısı 2 bin 18 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 959 bin 255, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 76 bin 645 olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Güncel
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Güncel
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Ekonomi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu...
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız Spor
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Bakan Albayrak 'Tarihi bir dönüm noktası' deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Fatih Terim'in onayı sonrası Galatasaray, Fatih Öztürk'le anlaşma sağladı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Fatih Sultan Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Serdar Ortaç Orhan Gencebay İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kaza Çeşme Milli Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 12:56:36. #1.14#
title