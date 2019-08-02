Ticaret Bakanlığı temmuz ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, temmuzda ihracat Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolar, ithalat yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın, temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, haziran ayındaki uzun Ramazan Bayramı tatilinden etkilenen ihracat, temmuz ayında yeniden artışa geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,46 artarak 15 milyar 238 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 8,3 düşüşle 18 milyar 392 milyon dolara geriledi.

GTS'ye göre ise ihracat aynı dönemde yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 47,51 düşüşle 3 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti. GTS'ye göre ise yüzde 46,54 azalışla 3 milyar 330 milyon dolar seviyesine indi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 1,4 azaldı ve 33 milyar 630 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre ise yüzde 1,26 düşüşle 35 milyar 246 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Temmuz 2018'de yüzde 70,04 iken bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre yüzde 82,85'e çıktı, GTS'ye göre ise anılan oran yüzde 70,29 iken yüzde 82,74 oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, temmuzda en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 185 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 994 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 961 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 600 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 217 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 2 milyar 43 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, temmuzda en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2 milyar 547 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 448 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 866 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

GTS'ye göre temmuzda en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 602 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 557 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 879 milyon dolarla "demir ve çelik" oldu.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise GTS'ye göre 3 milyar 441 milyon dolar, ÖTS'ye göre 3 milyar 421 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

ÖTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 384 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 95 milyon dolarla İngiltere ve 767 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 89 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 730 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 661 milyon dolarla Çin takip etti.

GTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 475 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 125 milyon dolarla İngiltere ve 867 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 110 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 914 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 750 milyon dolarla Çin izledi.

Gümrük idareleri tarafından temmuzda tahsil edilen vergiler, 13 milyar 853 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Temmuz itibarıyla aktif limited şirket sayısı 835 bin 265, ticari işletme sayısı 724 bin 908, şube sayısı 205 bin 846, anonim şirket sayısı 133 bin 240, kooperatif sayısı 35 bin 992, kolektif şirket sayısı 35 bin 730, komandit şirket sayısı bin 779 oldu.

Türkiye genelinde temmuz ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 972 bin 760, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 911 bin 782 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA