Ticaret Bakanlığı şubatta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Haberler

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Ticaret Bakanlığı şubatta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı şubatta 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi.

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 645 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının, Şubat 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 645 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 12 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Şubatta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 18 olarak gerçekleşti.

Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Ticaret, Gazete, Ekonomi, Haberler

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