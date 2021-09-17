Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler...
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi.
Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında Ötv matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri