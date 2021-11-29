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Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgesinde can pazarı

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Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgesinde can pazarı

Ticaret Bakanlığı İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü'ndeki saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamazken çevrede yaşanan panik kameraya yansıdı.

İSTANBUL (İHA) - Ticaret Bakanlığı İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü'ndeki saat kulesi şiddetli rüzgara dayanamazken çevrede yaşanan panik kameraya yansıdı. İki aracın ise kule yere düşmeden hemen önce kurtulduğu görülüyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Ticaret Bakanlığı İstanbul Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü'ndeki saat kulesi de şiddetli rüzgara dayanamadı. Kule rüzgar nedeniyle bir anda devrilirken o anlarda yaşanan panik ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kule yere düşmeden hemen önce iki aracın son anda kurtulduğu görülürken vatandaşların paniği ise gözler önüne serildi.

(İHA)

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgesinde can pazarı

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