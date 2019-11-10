Ticaret Bakanlığı 'sahte yetkili servisler' için harekete geçti
Ticaret Bakanı Pekcan, "Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık" dedi.
10.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:49
Ticaret Bakanı Pekcan, "Gerek tüketicilerimizden gerekse firmalarımızdan gelen şikayetler üzerine sahte yetkili servislere yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattık" dedi.
Kaynak: Dunya.com