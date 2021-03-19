Ticaret Bakanlığı Renault Mais'in "müşteri memnuniyeti ilkelerini" ödüllendirdi
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Ticaret Bakanlığı Renault Mais'in "müşteri memnuniyeti ilkelerini" ödüllendirdi

19.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:50
Ticaret Bakanlığı Renault Mais'in

Renault Mais, sunduğu hizmetler, müşteri memnuniyeti anlayışı ve Renault Müşteri deneyimiyle, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "23. Tüketici Ödülleri"nde, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülünü aldı.

Renault Mais, sunduğu hizmetler, müşteri memnuniyeti anlayışı ve Renault Müşteri deneyimiyle, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "23. Tüketici Ödülleri"nde, "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" ödülünü aldı.

Renault Mais açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tüketici Ödülleri'nde tüketici memnuniyetini ilke edinen firmalar, tüketicileri koruyan kuruluşlar ve bilimsel çalışmalar ödüllendirildi.

Açıklamaya göre, 17 Mart'ta düzenlenen törende Renault Mais Müşteri ve Şebeke Geliştirme Direktörü Hüseyin Yusufoğlu, söz konusu ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın elinden aldı. Renault Mais, bu sene otomotiv sektöründe ödül alan tek firma oldu.

Açıklamaya göre, Renault Mais, "koşulsuz müşteri memnuniyeti" ilkesi kapsamında, müşterilerine mevzuatlarla tanınan hakların ötesinde pek çoğu sektörde ilk olan hizmetler sunuyor. Hayat kolaylaştıran dijital uygulamalar, çözüm odaklı Renault Diyalog platformu, "Müşterinin Sesi" e-anketleri, gizli müşteri uygulamaları ve yol yardım gibi hizmetlerin odağında müşteri memnuniyeti yer alıyor.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yusufoğlu, böylesine prestijli bir ödülü kazanmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Renault Mais olarak, Renault markasının tüm dünyada geçerli standartlarını Oyak vizyonu ile bir araya getirerek müşteri memnuniyetini çalışma hayatımızın merkezi haline getirmiş durumdayız. Temel iş felsefemizi müşteri memnuniyeti üzerine inşa ederek, tüm faaliyetlerimizi kalite odaklı hizmet anlayışı ile her mecrada müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin markalarımızla ilişki kurduğu her temasta, yüzde 100 memnuniyeti sağlamak ve iz bırakan deneyimler yaşatmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bundan sonra da bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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