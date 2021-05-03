Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,02 artarak 18 milyar 766 milyon dolara, ithalat da yüzde 61,41 yükselişle 21 milyar 886 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,02 artarak 18 milyar 766 milyon dolara, ithalat da yüzde 61,41 yükselişle 21 milyar 886 milyon dolara çıktı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109,42 artarak 18 milyar 766 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine karşın söz konusu tutarla nisan ayları içinde tüm zamanların en yüksek ihracat değeri yakalandı.

İthalat da yüzde 61,41 artışla 21 milyar 886 milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi aynı dönemde yüzde 80,37 artarak 40 milyar 653 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 31,89 azalışla 3 milyar 120 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,7, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,6 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 9 milyar 513 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 165 milyon dolarla "tüketim malları", 1 milyar 935 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Nisanda en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 109 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 875 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 1 milyar 289 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 16 milyar 644 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 874 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 345 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Nisanda en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 321 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 539 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 536 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 412 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 174 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 131 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 8,2 artarak 186 milyar 762 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,5 artarak 233 milyar 191 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 9,47 yükselişle 419 milyar 952 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat nisanda yıllık bazda yüzde 111,63 artarak 17 milyar 835 milyon dolara, ithalat yüzde 68,01 yükselişle 20 milyar 913 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 23,42 azalışla 3 milyar 79 milyon dolara gerilerken, dış ticaret hacmi yüzde 85,62 yükselişle 38 milyar 748 milyon dolara ulaştı.

Gümrük idarelerince nisanda tahsil edilen vergiler ise 23 milyar 989 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Nisan itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 939 bin 475, ticari işletme sayısı 674 bin 402, şube sayısı 217 bin 818, anonim şirket sayısı 155 bin 598, kooperatif sayısı 31 bin 369, kolektif şirket sayısı 10 bin 842 ve komandit şirket sayısı 1923 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 31 bin 427, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 203 bin 745 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı