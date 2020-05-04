HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ticaret Bakanlığı Nisan ayı veri bülteni yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Nisan ayı veri bülteni yayımlandı
04.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:04

Ticaret Bakanlığı verilerine göre korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,38 oranında, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre korona virüs salgını nedeniyle Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41,38 oranında, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldı.

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bültenini yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan bültene göre, Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,38, ithalat ise yüzde 28,31 oranında azaldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat 8 milyar 993 milyon dolar, ithalat 12 milyar 957 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 34,31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,4 oldu.

Bültende Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanmasının ihracatı negatif yönde etkilemeye devam ettiği belirtilirken, salgın nedeniyle başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere önemli ihraç ülkelerinde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemlerinin Nisan ayı ihracatında görülen düşüşün de ana nedeni olduğu kaydedildi.

Bültene göre Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 3,7 oranında azalarak 172 milyar 706 milyon dolar, ithalat yüzde 1,8 oranında azalarak 210 milyar 411 milyon dolar oldu. Ayrıca, dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 2,6 oranında azalarak 383 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,1 oldu.

İhracat fasılları

Nisan ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda 4 milyar 907 milyon dolar olarak yapıldı. Bu grubu sırasıyla 3 milyar 91 milyon dolarla tüketim malları ve 904 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti. Aynı grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde en fazla ithalat 9 milyar 577 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 1 milyar 952 milyon dolar "yatırım (sermaye)" malları ve 1 milyar 397 milyon dolarla "tüketim malları" grupları izledi.

GTS'ye göre Nisan ayında en fazla ihracat yapılan fasıl "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" oldu. Bu kapsamda 918 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 654 milyon dolarla "demir ve çelik" ve 531 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar" takip etti.

Söz konusu bültende Nisan ayı için en çok ithal edilen fasıl da 1 milyar 545 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" oldu.

Ülkelere göre ithalat ve ihracat

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke 862 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 606 milyon dolarla ABD ve 564 milyon dolarla Irak izledi. Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 559 milyon dolarla Çin olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 267 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 126 milyon dolarla Rusya takip etti.

ÖTS'ye göre dış ticaret

Bültene göre Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,62 oranında, ithalat ise yüzde 32,17 oranında azaldı. 2020 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 41,62 azalarak 8 milyar 442 milyon dolar, ithalat yüzde 32,17 azalarak 11 milyar 844 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 36,45 azalarak 20 milyar 286 milyon dolar, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3 oldu.

Bültene göre Nisan ayında aktif limited şirketi 862 bin 86, ticari işletme sayısı 681 bin 312, şube sayısı 205 bin 883, anonim şirket sayısı 142 bin 768, kooperatif sayısı 31 bin 119, kollektif şirket sayısı 11 bin 369 ve komandit şirket sayısı 2 bin 17 olarak kaydedildi. Ayrıca Türkiye genelinde Mart ayında toplam aktif firma sayısı 1 milyon 936 bin 700 iken, Nisan ayında 146 adet azalarak 1 milyon 936 bin 554 oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Ekonomi
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Ekonomi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan gram altın 385 liradan işlem görüyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Selçuk İnan Lionel Messi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Samsun Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Ticaret Bakanlığı Nisan ayı veri bülteni yayımlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 13:09:48. #1.14#
title