Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Efsane Cuma İndirimleri' uyarısı

23.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:14

TİCARET Bakanlığı, son dönemde pek çok ürün çeşidinde yüzde 70'lere varan indirimlerin yapıldığı iddia edilen, 'Efsane Cuma İndirimleri'ne ilişkin, tüketicilere uyarılarda bulunarak, "Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatının araştırılması, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi gibi işlemler, oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde pek çok ürün çeşidinde yüzde 60-70'lere varan indirimlerin yapıldığı iddia edilen, 'Efsane Cuma İndirimleri' ve benzeri isimlerle adlandırılan alışveriş kampanyalarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir pazarlama stratejisi haline geldiği bildirildi. Tüketicilerin talep ettikleri ürünleri en uygun fiyattan almak istemelerinin onlar açısından son derece doğal bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak, firmalar tarafından satış miktarlarını arttırmak amacıyla sıklıkla kullanılan bu ve benzeri kampanyalar hakkında zaman zaman bakanlığımıza, 'belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı', 'kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı' yönünde şikayetler ulaşmaktadır" denildi.

ŞU HUSUSLARA DİKKAT ÇEKİLDİAçıklamada, tüketicilerin çoğunlukla mesafeli satış (e-ticaret) yöntemini kullanarak katıldığı, 'Efsane Cuma' ve benzeri kampanyalar aracılığıyla aldatılıp yanıltılmaması ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması açısından, kamuoyuna uyarıcı bilgiler verilmesinde fayda görüldüğü belirtilerek, tüketicilerin şu hususlara dikkat etmesi istendi:

"Özellikle mesafeli yöntemle gerçekleştirilecek alışverişlerde, alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmeli, internet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak haklarında yapılan yorumlar incelenerek önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunmalıdır. Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatının araştırılması, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi gibi işlemler oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi (uzantısı vb.) olmasına dikkat edilmeli, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı site adı kontrol edilmelidir. Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alımı tercih edilmelidir. İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin 'SSL sertifikalı' veya '3D güvenli' ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmelidir. Satıcının ödeme yapılmadan önce vermekle yükümlü olduğu ön bilgiler mutlaka dikkatlice okunmalıdır. Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapılmaması da karşılaşılabilecek pek çok mağduriyeti önleyecektir. Tüketicilerimiz firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 TL ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurmalıdır. Bununla birlikte, yanıltıcı indirim yapıldığını düşünen tüketicilerin bu durumu, indirim öncesi ve sonrası fiyat görselleri ile birlikte,bakanlığımıza bildirmesi önem arz etmektedir. Gerek dürüst ve adil bir ticari ortamın tesis edilmesi gerekse tüketicilerin menfaatlerinin korunması açısından yanıltıcı indirim kampanyası yapan satıcılar hakkında bakanlığımızca gerekli tüm idari işlemler uygulanacaktır."

Kaynak: DHA