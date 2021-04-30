Ticaret Bakanlığı "çek ibrazı ve ödemelerine" ilişkin yeni düzenlemeye açıklık getirdi Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma döneminde çek ibrazı ve ödemelerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapılan yeni düzenlemeye ilişkin uygulamalara açıklık getirdi.

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma döneminde çek ibrazı ve ödemelerinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yapılan yeni düzenlemeye ilişkin uygulamalara açıklık getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 1 Haziran 2021'den sonra, kalan süresi içinde ibraz edilebileceğinin düzenlendiği hatırlatıldı.

Anılan hükmün gerekçesine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle "tam kapanma" süreciyle birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve bu dönem içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek için, tacir ve esnafın 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak mayıs sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Böylelikle hem Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1 Haziran 2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır." ifadesine yer verildi.

Düzenlemenin amacı ve gerekçesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İbraz süresinin son günü 30 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla ödenmesi, aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden önce 'karşılıksızdır' işlemi yapılmaması gerekmektedir."

Açıklamada ayrıca, bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır