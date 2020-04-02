Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni - Haberler
İhracat, Güncel

Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

02.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:58
Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3,13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi.

Bakanlığın, mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 181,79 artışla 5 milyar 395 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 6,76 düşüşle 32 milyar 247 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,3 oldu.

Mart ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını oldu. Bu nedenle başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi.

Geçen ay görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatın 3 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı.

Yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,93 azalarak 42 milyar 783 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10,28 artarak 55 milyar 662 milyon dolara yükseldi.

Ocak-mart döneminde dış ticaret hacmi yüzde 3,62 artışla 98 milyar 446 milyon dolara çıktı.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Martta en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 554 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 329 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 487 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

En fazla ithalat 14 milyar 167 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla 2 milyar 556 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 65 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 1 milyar 741 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 377 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 705 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 2 milyar 741 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (altın dahil) ithalatındaki artış da dikkat çekerken, bu ürün grubu ithalatı yüzde 77,67 arttı ve 2 milyar 934 milyon dolardan 5 milyar 213 milyon dolara yükseldi.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 283 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 880 milyon dolarla ABD ve 802 milyon dolarla İngiltere izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 951 milyon dolarla Almanya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 467 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 420 milyon dolarla Çin takip etti.

Gümrük idarelerince martta tahsil edilen vergiler, 14 milyar 830 milyon lira olarak hesaplandı.

ÖTS'ye göre dış ticaret

Söz konusu dönemde Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat yüzde 17,99 azalışla 12 milyar 680 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 1,88 artarak 17 milyar 960 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 143,78 artışla 5 milyar 280 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi de yüzde 7,4 azalarak 30 milyar 640 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Mart ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 861 bin 279, ticari işletme sayısı 682 bin 969, şube sayısı 205 bin 560, anonim şirket sayısı 142 bin 432, kooperatif sayısı 31 bin 73, kolektif şirket sayısı 11 bin 370, komandit şirket sayısı 2 bin 17 olarak tespit edildi.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 936 bin 700, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 981 bin 817 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi Haberler
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:47:11. #1.15#
title