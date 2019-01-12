Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda 2018 Yılı Türkiye İsraf Araştırması Sonuçlandı.
IHAAW131923-EKO/12-01-2019- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlandı.
IHAAW131923-EKO/12-01-2019
- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 2018 yılı Türkiye İsraf Araştırması sonuçlandı. Rapordan: "Haftada ortalama 2 adet ekmek israf edilmektedir. Vatandaşların cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl iken otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzerini buluyor" 12.01.2019 13: 19: 23 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA