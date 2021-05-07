Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı
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Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, Kocaeli Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazları kullanıma sunmak için ilana çıktı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Ticaret Bakanlığı, tasarrufunda bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi, Sepetlipınar SB Mahallesi Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bulunan Ticaret Bakanlığı tasarrufundaki bazı üstyapılar, verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, ruhsat süresince kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Söz konusu üstyapılar için gerçekleştirilecek başvurulara ilişkin bilgiler Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek.

Yatırımcılar bugünden itibaren 30 gün içinde teklif verebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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