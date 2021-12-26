Ticaret Bakanlığı kasımda 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Haberler Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı kasımda 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı kasımda 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 650 firma için izin belgesi düzenledi.

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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında kasımda 650 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 13 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.

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AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

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