Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara, ithalat da yüzde 26,73 artışla 26 milyar 794 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,44 artarak 21 milyar 468 milyon dolara çıktı. Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 33,82 artışla 203 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat da bu dönemde yüzde 26,73 artarak 26 milyar 794 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 29,63 artışla 48 milyar 263 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 5,38 arttı ve 5 milyar 326 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,1, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 11 milyar 22 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 913 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 329 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Kasımda en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 162 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 740 milyon dolarla "kazanlar, makineler" ve 1 milyar 539 milyon dolarla "Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 751 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 478 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 365 milyon dolarla ABD geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 21 milyar 257 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 238 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 270 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl, 6 milyar 476 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 798 milyon dolarla "kazanlar, makinalar", 2 milyar 548 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 3 milyar 38 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 965 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 867 milyon dolarla Almanya takip etti.

Son 12 aylık ihracat 220 milyar dolar seviyesini geçti

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 32,17 artarak 220 milyar 978 milyon dolar, ithalat yüzde 21,88 artarak 264 milyar 714 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 26,36 yükselişle 485 milyar 692 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 33,09 artarak 20 milyar 369 milyon dolara, ithalat yüzde 29,76 yükselişle 25 milyar 775 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 18,56 artarak 5 milyar 406 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 31,21 artışla 46 milyar 144 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79 oldu.

Gümrük idarelerince kasımda tahsil edilen vergiler, 38 milyar 184 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Kasım itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 982 bin 957, ticari işletme sayısı 658 bin 514, şube sayısı 226 bin 329, anonim şirket sayısı 162 bin 421, kooperatif sayısı 29 bin 970, kolektif şirket sayısı 10 bin 746 ve komandit şirket sayısı 1916 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 72 bin 853, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 233 bin 396 olarak kayıtlara geçti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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