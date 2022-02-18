Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.
Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi