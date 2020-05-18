Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği
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Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

TİCARET Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız vererek, Amazon Türkiye ile dijital eğitim alanında iş birliğine gitti.

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği
18.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:53

TİCARET Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız vererek, Amazon Türkiye ile dijital eğitim alanında iş birliğine gitti. Bakan Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımız KOBİ'lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Amazon Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği KOBİ'lere yönelik 'BiTıkla Avrupa' online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin artırılması için Ticaret Bakanlığı da eğitimleriyle katkı sunacak. KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler sunuluyor. Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programları ile de Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde; Covid-19 pandemisinin etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya başladığına dikkati çekerek, Ticaret Bakanlığı'nın da dijitalleşme anlamında çok önemli projelere ve eğitim programlarına imza attığını kaydetti.  KOBİ'lerin dijitalleşmelerine yardımcı olmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya devam etmek adına Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığını belirten Bakan Pekcan, söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat alanında küçük girişimcilerine yol göstermek için önemli bir rol oynayacağını ifade etti.Bakanlığın KOBİ'lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler, animasyonlar, videolarla aktardığını anlatan Bakan Pekcan, bunun yanı sıra KOBİ'lerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla birlikte 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Bakan Pekcan, girişimcilere tek tek dokunmaya ve KOBİ'lere, küresel arenada rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Covid-19 pandemisi nedeniyle hızla  değişen dinamik ortamda Bakanlığımız KOBİ'lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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