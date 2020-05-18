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Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız verdi.

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği
18.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:50

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda eğitim faaliyetlerine hız verdi. Sanal Ticaret Akademisi, Export Akademi gibi eğitim uygulamaları ve Facebook ile KOBİ'lere yönelik çevrimiçi eğitim portalını hayata geçiren Bakanlık, Amazon Türkiye ile de dijital eğitim alanında iş birliğine gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesinin ortaklaşa hayata geçirdiği KOBİ'lere yönelik "BiTıkla Avrupa" online eğitimlerine, KOBİ'lerin e-ticaretinin artırılması için Bakanlık da eğitimleriyle katkı sunacak.

KOBİ'leri e-ihracata daha çok yönlendirmeyi hedefleyen ve Türkiye genelinde TOBB'a bağlı ticaret ve sanayi odalarında ücretsiz düzenlenecek eğitim seminerleri, firmalara Avrupa'ya e-ihracat yolunda baştan sona rehberlik etmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde dünyada e-ticaretin seyri ve online pazar yerlerinin satıcılara sunduğu avantajlara ilişkin önemli bilgiler yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan eğitim programlarıyla da Bakanlığın hizmetleri ve destekleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

KOBİ'lerin yanındayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının etkisiyle online platformların daha fazla kullanılmaya başladığına dikkati çekerek, Bakanlığının dijitalleşme anlamında çok önemli projelere ve eğitim programlarına imza attığını ifade etti.

KOBI·'lerin dijitalles¸melerine yardımcı olmaya ve ihracat kapasitelerini artırmaya devam etmek adına Bakanlığın önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Pekcan, söz konusu eğitim programının da özellikle e-ihracat alanında küçük girişimcilere yol göstermek için önemli rol oynayacağını belirtti.

Pekcan, Bakanlığın KOBİ'lerden esnafa, kadın ve genç girişimcilerden ihracatçılara hizmetlerini ve desteklerini çok basit dilde ve kısa filmler, animasyonlar, videolarla aktardığını kaydederek, bunun yanı sıra KOBİ'lerin e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde yararlanmaları için online satış platformları, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarıyla "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Girişimcilere "tek tek dokunmaya" ve KOBİ'lere, küresel arenada rekabet edecek yetenekleri kazandırmaya devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle hızla değişen dinamik ortamda, Bakanlığımız KOBİ'lerimizi özellikle e-ihracatla dünyaya açmak için dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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