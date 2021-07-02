Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bültenini yayımladı
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Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bültenini yayımladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolara, ithalat da yüzde 38,87 yükselişle 22 milyar 661 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon dolara, ithalat da yüzde 38,87 yükselişle 22 milyar 661 milyon dolara çıktı.

Ticaret Bakanlığının haziran ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre, ihracat haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artarak 19 milyar 773 milyon doları buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Türkiye ve dünya ekonomilerinde etkilerinin sürmesine karşın haziranda, aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat değeri yakalandı.

İthalat da söz konusu dönemde yüzde 38,87 artışla 22 milyar 661 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi yüzde 42,5 artarak 42 milyar 434 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 1,04 yükseldi ve 2 milyar 888 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,8 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 10 milyar 264 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 189 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 235 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Haziranda en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 941 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 879 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" ve 1 milyar 550 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 704 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 346 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 268 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 38 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 387 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 207 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Haziranda en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 658 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 2 milyar 676 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 236 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 858 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 330 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 920 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 19,12 artarak 199 milyar 567 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,1 artarak 246 milyar 711 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 19,11 yükselişle 446 milyar 278 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,9 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 47,59 artarak 18 milyar 805 milyon dolara, ithalat yüzde 38,28 yükselişle 21 milyar 910 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 0,05 yükselerek 3 milyar 105 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi yüzde 42,43 artışla 40 milyar 715 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 85,8 oldu.

Gümrük idarelerince haziranda tahsil edilen vergiler ise 25 milyar 895 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Haziran itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 949 bin 648, ticari işletme sayısı 660 bin 669, şube sayısı 220 bin 314, anonim şirket sayısı 157 bin 172, kooperatif sayısı 31 bin 480, kolektif şirket sayısı 10 bin 836 ve komandit şirket sayısı 1923 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 32 bin 42, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 224 bin 566 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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