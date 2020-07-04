Ticaret Bakanlığı: "Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme... Ticaret Bakanlığı: "Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnaf yararlandı, kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı.

Ticaret Bakanlığı: "Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnaf yararlandı, kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı." - ANKARA Kaynak: İHA