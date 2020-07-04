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Ticaret Bakanlığı: "Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme...

Ticaret Bakanlığı: "Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnaf yararlandı, kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı.

Ticaret Bakanlığı:
04.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:48

Ticaret Bakanlığı: "Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnaf yararlandı, kullandırılan kredi tutarı 17,2 milyar lirayı aştı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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