Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı."

Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı.