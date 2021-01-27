Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı."
27.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:37
Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 495 firmaya, 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulanması kararlaştırıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya