Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir.
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Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir.

22.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:04
Ticaret Bakanlığı:

Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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