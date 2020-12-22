Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir.

Ticaret Bakanlığı: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 283 firmaya toplam 9 milyon 645 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı