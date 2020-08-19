Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay... Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucu İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 72 kilogram 563 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucu İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 72 kilogram 563 gram kokain ele geçirildi. - ANKARA Kaynak: İHA