Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram bal, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmaya çalışılırken yakalandı.
11.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:59
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram bal, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmaya çalışılırken yakalandı. - ANKARA
Kaynak: İHA