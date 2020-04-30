Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı.
30.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:17
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı. - ANKARA
Kaynak: İHA