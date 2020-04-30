Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda...
30.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:17

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda, 1500 kraliçe arı, 1 kilogram esrar ve muhtelif eşyalar yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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