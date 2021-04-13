Kapıkule'de, TIR çekicisine gizlenen 208 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule'de, TIR çekicisine gizlenen 208 bin uyuşturucu hap ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR çekicisinin tavanına gizlenen paketlerdeki 208 bin 872 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kapıkule'de, TIR çekicisine gizlenen 208 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, TIR çekicisinin tavanına gizlenen paketlerdeki 208 bin 872 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen ve riskli görülen TIR'ın incelenmesi için Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Bunun üzerine TIR, gümrük sahasına girişinden itibaren gözetim altında tutuldu. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın çekicisindeki tavan bölmesinde, şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeklerle yapılan arama sonucu, aynı bölmeye tepki vermeleri üzerine, muhafaza memurları da buraya gizlenen çuval içinde siyah 20 paket olduğunu tespit etti. Paketler bulunduğu yerden çıkarılarak, açıldığında toplam 52 kilogram ağırlığında, 208 bin 872 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yaklaşık 12 milyon 500 bin lira değerindeki uyuşturucu hap ile bunların naklinde kullanılan TIR'a el koyuldu. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı