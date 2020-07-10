Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi.
10.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:33
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA