Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilogram 160 gram kokain ele geçirildi. - ANKARA Kaynak: İHA