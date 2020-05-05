Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda...
05.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:19
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA