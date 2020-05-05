Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde 554 bin 170 adet tıbbi maske ele geçirildi.