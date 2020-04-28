Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. - ANKARA Kaynak: İHA