Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.
28.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:34
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA