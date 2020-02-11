11.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:23

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülerek aranan bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA