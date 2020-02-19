Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda saklanarak ülkeye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirdi.
19.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:10
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir aracın benzin deposunda saklanarak ülkeye sokulmak istenen 115 kilogram bal ele geçirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI