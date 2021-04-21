Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş getirildi
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Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş getirildi

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

Ticaret Bakanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.

Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama Uzmanı olarak çalıştı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.

Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. ve 27. dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapan Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2014 yılında AK Parti MYK üyeliğine seçilerek AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulunan Muş, AK Parti'nin 2. Olağanüstü Kongresinde tekrar MKYK üyeliğine seçildi.

Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği, MYK üyeliği yaptı ve İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyordu.

İngilizce bilen Muş, evli ve bir çocuk babası.

Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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