Ticaret Bakanlığı Erzurum Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanlığı Temmuz ayı Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum'da 7 ayda 10,0 milyon dolarlık ihracat, 18,9 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 29,0 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği kaydedildi. 7 aylık bazda bir önceki döneme göre ihracatta yüzde 3,7'lik artış, ithalatta ise yüzde 41,3 oranında azalma değerlendirildi.

ERZURUM TEMMUZ AYI İHRACAT

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da ocak- temmuz döneminde 37 firma tarafından 10,0 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yapan firma sayısı yüzde 5.1 oranında azalırken, kaydedilen ihracat değeri yüzde 3,7 oranında arttı. İlde 2017 yılı ocak-temmuz ayı döneminde 39 firma 9.7 milyon dolarlık ihracat yapmıştı.

ERZURUM TEMMUZ AYI İTHALAT

İlde bu yılın ocak- temmuz döneminde 34 firma tarafından 18.9 milyon dolar tutarında ithalat kaydedildi. 2017 yılının aynı dönemine göre ithalat yapan firma sayısı yüzde 3 oranında artarken, kaydedilen ithalat değeri yüzde 41.3 oranında düşüş gösterdi. İlde 2017 yılı ocak-temmuz ayı döneminde 33 firma 32,9 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmişti.

ERZURUM TEMMUZ DÖNEMİ DIŞ TİCARET

İlde 2018'in ocak-temmuz ayları arasında 37 ihracat, 34 ithalat olmak üzere 71 firma tarafından 29 milyon 45 bin dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. İlde dış ticaret yapan firma sayısı yüzde 1.3 oranında gerilerken, kaydedilen dış ticaret değeri ise ithalattaki azalmaya bağlı olarak yüzde 30.88 oranında geriledi. Erzurum'da geçen yıl 72 firma 42.0 milyon dolarlık dış ticaret yapmıştı.

BÖLGE TEMMUZ AYI DIŞ TİCARET

Ocak-Temmuz ayları arasında Doğu Anadolu Bölgesinde 425.9 milyon dolarlık ihracat, 253.1 milyonluk ithalat olmak üzere toplam 679.1 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. Dış ticaret yapan firma sayısının bin 379 olduğu bölgede bir önceki yıla oranla firma sayısında yüzde 8.58'lik artış, dış ticaret değerinde ise yüzde 22,05 oranında düşüş oldu. 2017 yılında bölgeden bin 270 firma 871,2 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirmişti.

BÖLGE TEMMUZ AYI İHRACAT

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bölgede 532 firma tarafından 425.9 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. İhracatçı firma sayısı yüzde 2,9, kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 17,7 oranında düştü. 2017 yılı ocak-temmuz döneminde bölgeden 548 ihracatçı firma tarafından 517 milyon 6 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

BÖLGE TEMMUZ AYI İTHALAT

Doğu Anadolu Bölge illerinden bu yılın yedi ayında 847 firma tarafından 253,1 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. 2017 yılının yedi aylık dönemine göre, ithalatçı firma sayısı yüzde 17,3 oranında artarken, gerçekleştirilen ithalat değeri yüzde 28.4 oranında geriledi. Bölgeden geçen yıl 722 firma 353.5 milyon dolarlık ithalat yapmıştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ'DA AZALDI

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında ihracat yüzde 11,6 arttı, ithalat ise yüzde 6,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 32,6 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58,7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,1 arttı, ithalat yüzde 1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,5 arttı, ithalat yüzde 9,4 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 14,7 ARTTI

Avrupa Birliğine (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48,7 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 37,1'dir. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,5 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78'dir. Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,8'dir. - ERZURUM