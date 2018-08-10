Ticaret Bakanlığı: "Ek Vergiler Dünya Ticaret Örgütü Kurallarına Aykırıdır"

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarma kararına ilişkin, "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla %20 ve %50'ye çıkarılacağının açıklandığı belirtilerek, "Bilindiği üzere, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla %10 ve %25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD'ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7'ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD'den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Açıklamada, ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybedenin iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçının olduğu vurgulanarak, "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır. Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin tüm ihracatçıları gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarını da desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğinin altının çizildiği açıklamada, ABD'nin Türkiye açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacağı aktarıldı. - ANKARA